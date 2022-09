Parte do material apreendido estava em fundo falso de tanque da casa - Divulgação

Publicado 31/08/2022 19:25 | Atualizado 31/08/2022 21:03

Rio - Policiais precisaram da ajuda de um helicóptero para entrar em uma casa e prender traficantes, no bairro Jardim Maracanã, em Seropédica, na Baixada Fluminense. Em imagens gravadas pelos agentes e que circulam nas redes sociais, é possível ver o momento em que a aeronave se aproxima da residência, que fica na Rua Quarenta e Quatro, e eles descem por uma corda. O registro foi realizado nesta quarta-feira (31), durante uma operação conjunta entre as polícias Civil e Militar.

Na ação, agentes da 48ª DP (Seropédica) e equipes do 24º BPM (Queimados) cumpriram mandados de prisão temporária e de busca e apreensão expedidos pela 2ª Vara de Seropédica. As equipes prenderam dois criminosos dentro do imóvel, que era usado para monitoramento por traficantes. A operação acontece após dois meses de investigações, período em que policiais civis da distrital disfarçados e utilizando drones vigiaram os bandidos.



As diligências apontaram que a casa contava com muros altos e tinha sistema de vigilância por câmeras. Do terraço, no terceiro andar, os traficantes davam ordens e visualizavam toda a rua. Por conta dos muros altos, os agentes precisaram usar um helicóptero para entrar no local. Dentro da residência foram presos Ricardo da Silva Lemos e Ellen Soares da Silva.

Na casa, os agentes também apreenderam equipamentos eletrônicos e de segurança que faziam o monitoramento do imóvel. No fundo falso de um tanque na área de serviço do local, foram encontrados ainda grande quantidade de drogas, uma arma de fogo e aproximadamente R$ 4 mil em espécie. Os presos e o material apreendido foram levados para a 48ª DP.