Briga começou com dois alunos no refeitório do Colégio Pierre PlancherReprodução / Redes sociais

Publicado 31/08/2022 18:58 | Atualizado 31/08/2022 19:08

Rio - Uma briga assustou alunos e funcionários do Colégio Estadual Pierre Plancher, em Mesquita, na Baixada Fluminense, na manhã desta quarta-feira (31). Segundo informações de testemunhas, dois alunos se desentenderam no refeitório da unidade e deram início a uma confusão generalizada.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram funcionários do colégio correndo para separar a briga com a ajuda de alguns alunos. A Guarda Municipal de Mesquita foi acionada para a ocorrência. Uma das imagens mostra o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local. Até o momento, não há informação de feridos.

De acordo com a Secretaria Estadual de Educação, a situação foi amenizada de imediato e o Conselho Tutelar foi chamado pela direção da unidade escolar.