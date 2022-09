Ação resultou na apreensão de dois aparelhos de telefone celular, uma touca ninja, uma máscara e diversos lacres - Divulgação

Publicado 31/08/2022 18:01 | Atualizado 31/08/2022 18:14

Rio – Agentes do 40º BPM (Campo Grande) prenderam, na tarde desta quarta-feira (31), dois homens por tentativa de assalto na Rua Foz do Jordão, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio.

Segundo a PM, policiais da região foram acionados sobre a tentativa de assalto por dois homens com máscaras a um estabelecimento comercial. Ainda de acordo a corporação, os agentes conseguiram interceptar o veículo dos bandidos e efetuaram a prisão.

A ação resultou na apreensão de dois aparelhos de telefone celular, uma touca ninja, uma máscara e diversos lacres. A ocorrência foi encaminhada para a 35 ª DP (Campo Grande).