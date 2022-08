Acidente aconteceu na Rua General Roca, na Tijuca, Zona Norte do Rio - Google Street View

Publicado 31/08/2022 17:25 | Atualizado 31/08/2022 17:48

Rio - Uma idosa de 88 anos foi atropelada por um carro na manhã desta quarta-feira (31), na Tijuca, Zona Norte do Rio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima, identificada como Antonieta C. Menezes, foi socorrida e encaminhada para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro.

Os militares foram acionados para a Rua General Roca, próximo ao Shopping 45, às 7h54. A vítima foi levada para a unidade de saúde no centro com estado de saúde estável.