Homem chegou a chorar no momento em que foi preso - Reprodução

Publicado 31/08/2022 16:05 | Atualizado 31/08/2022 16:51

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (30), um homem de 59 anos por ter abusado sexualmente da própria neta, de apenas 10 anos, no bairro do Cacuia, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. Os agentes da 37ª DP (Ilha do Governador) cumpriram um mandado de prisão preventiva após a filha do preso, que também foi estuprada pelo pai na infância, ter denunciado o caso.



De acordo com as investigações, uma tia paterna encontrou fotos nuas da menina no celular dela e a pressionou para contar para quem seriam enviadas. Com medo, a vítima chegou a apagar as imagens, mas confessou que seriam para o avô. A criança também revelou que o homem passava a mão em seu corpo e a ameaçava. O crime teria acontecido há cerca de seis meses.



Em depoimento, a mãe da criança relatou que a filha costumava ficar na casa dos avós quando ela precisava fazer compras, mas que acreditava que o pai teria mudado e não atacaria a menina. A mulher disse que foi abusada sexualmente por ele entre os 9 e 11 anos, quando fugiu de casa e foi morar com os avós.

Segundo a oitiva, o homem é alcoólatra e costumava cometer os estupros quando a filha estava dormindo. Ainda segundo o depoimento, a mãe da vítima reconheceu que as fotos nuas da filha haviam sido tiradas em sua casa e a menina chegou a escrever na parede da residência que havia sido o avô quem comentou os abusos. Atualmente, a criança, que também foi ouvida na distrital, faz acompanhamento psicológico.

No momento em que foi preso, o homem chegou a pedir para vizinhos avisarem sua mulher de que havia sido preso e chorou na chegada à delegacia. "Me ajuda, Senhor, me ajuda", pedia ele. O homem foi indiciado por estupro de vulnerável e pode ser condenado a uma pena que varia de 8 a 15 anos de prisão.