Ecoponto Vila Jurema, em Realengo, localizada na Rua Itajaí esquina com Avenida Brasil - Divulgação

Ecoponto Vila Jurema, em Realengo, localizada na Rua Itajaí esquina com Avenida BrasilDivulgação

Publicado 31/08/2022 16:33

Rio - O Ecoponto Vila Jurema começará a ser posto em operação nesta quinta-feira (1) pela Comlurb. A iniciativa, que ficará localizada na Rua Itajaí, em Realengo, na Zona Oeste, esquina com Avenida Brasil, é a quinta inaugurada deste ano e tem como objetivo contribuir para um gerenciamento mais eficiente dos resíduos sólidos urbanos.



Fundamentais para a melhoria da saúde pública e ordenação dos resíduos, os ecopontos são locais de entrega voluntária de resíduos domiciliares e pequenos volumes de entulho, bens inservíveis (móveis, sofás, eletrodomésticos, etc.) e galhadas. Nessas estruturas o cidadão pode dispor o resíduo gratuitamente em caçambas distintas para cada tipo de material.

No de Vila Jurema serão duas caixas estacionárias, e mais duas caixas metálicas de 1200L, uma para receber resíduos domiciliares e a outra para materiais potencialmente recicláveis. Os moradores poderão colocar seus resíduos de segunda a sexta, das 8h às 17h, e aos sábados das 8h às 14h.



fotogaleria

"Seguimos com nossa estratégia operacional de inaugurar ecopontos em todas as regiões da cidade, facilitando o ordenamento dos resíduos por parte dos moradores", afirmou o presidente da Comlurb Flávio Lopes, reforçando a importância da inauguração.



Os outros quatro ecopontos inaugurados este ano são: o do Vagão, também em Realengo, o de Santo Amaro, no Catete, Zona Sul, o de Madureira, Zona Norte, embaixo do Viaduto Negrão de Lima, e o da Mineira, no Catumbi, no Centro. A previsão é que até o fim do ano mais de 20 ecopontos sejam finalizados.