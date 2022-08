Ronaldo Oliveira de Araujo foi morto dentro de uma oficina em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio - Divulgação

Publicado 31/08/2022 15:44

Rio - O corpo do policial penal Ronaldo Oliveira de Araújo, de 44 anos, foi sepultado, na tarde desta quarta-feira (31), no Cemitério Jardim da Saudade, em Paciência, na Zona Oeste do Rio. Ronaldo foi assassinado dentro de uma oficina mecânica em Guaratiba, na última terça-feira (30). O policial estava há 12 anos na Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).

O caso aconteceu na Estrada do Magarça, na oficina Auto Mecânica Araújo. Segundo testemunhas, o agente foi executado por dois criminosos em uma moto que, após o disparo, conseguiram fugir. Ainda não há informações dos autores do crime.

A Polícia Militar informou que uma equipe do 27º BPM (Santa Cruz) foi acionada para a ocorrência. No local, os policiais encontraram o corpo de Ronaldo no estabelecimento e isolaram a área. A perícia da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) e o Corpo de Bombeiros Militar (CBMERJ) também foram acionados.