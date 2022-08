Familiares de Belmiro Dias da Silva, 73 anos, no IML do Centro do Rio para liberação do corpo - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 31/08/2022 15:24 | Atualizado 31/08/2022 15:33



Rio - O corpo de Belmiro da Silva, de 73 anos, será sepultado nesta quinta-feira (1º), durante a tarde, no cemitério do Caju, na Zona Norte, no entanto, o horário não foi divulgado. Familiares do comerciante estiveram no Instituto Médico Legal (IML) no início da tarde desta quarta-feira (31) para realizar a liberação do corpo. A vítima foi morta com um tiro na cabeça nesta terça (30) durante uma tentativa de assalto no Engenho Novo, também na Zona Norte.

Muito abalados, parentes do Belmiro não quiseram conversar com a imprensa durante o reconhecimento do corpo. Alex Lopes, um dos filhos de Belmiro, se limitou a dizer apenas que a família deseja ter uma resposta da polícia em relação ao crime.