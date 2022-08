Belmiro Dias da Silva, de 73 anos, ia para o trabalho quando foi vítima de uma tentativa de assalto, no Engenho Novo - Reprodução

Belmiro Dias da Silva, de 73 anos, ia para o trabalho quando foi vítima de uma tentativa de assalto, no Engenho NovoReprodução

Publicado 30/08/2022 16:36 | Atualizado 30/08/2022 16:45

Rio – Morreu, na tarde desta terça-feira (30), o comerciante Belmiro da Silva, de 73 anos, baleado na cabeça em uma tentativa de assalto no Engenho Novo, na Zona Norte, pela manhã. Ele chegou a ser socorrido e levado por bombeiros ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, mas não resistiu ao ferimento.

Em registros, é possível ver uma marca de tiros no para-brisa do lado do motorista, enquanto o vidro da janela do banco do passageiro, do mesmo lado, ficou completamente quebrado. Uma pistola foi apreendida no local. Equipes do 3º BPM (Méier) e da UPP São João intensificaram o policiamento na região.

De acordo com o delegado Alessandro Petralanda, titular da 25ª DP (Engenho Novo), Belmiro foi alvo de uma tentativa de assalto. A perícia foi feita no local e diligências estão sendo realizadas para identificar os autores do crime.

Ainda não há informações sobre a data e local de sepultamento do idoso.