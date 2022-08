Ação resultou na apreensão de três mochilas com drogas e um rádio comunicador - Divulgação

Publicado 30/08/2022 20:53

Rio – Agentes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) prenderam, na tarde desta terça-feira (30), três traficantes na comunidade do Jacarezinho, na Zona Norte do Rio. A identidade dos criminosos não foi divulgada.

Segundo os policiais, o trio fugiu ao perceberem a presença dos agentes pela região. Após um cerco, os militares conseguiram capturar e prender os três homens. Com eles foram apreendidas três mochilas com 730 trouxinhas de maconha, 530 pinos de cocaína, 340 pedras de crack, 90 invólucros de haxixe e um rádio comunicador.

Os presos e todo o material apreendido foram encaminhados para a 25ª DP (Engenho Novo).