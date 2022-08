Bruno Krupp está preso por atropelar e matar o adolescente João Gabriel Cardim - Reprodução / Rede Social

Publicado 30/08/2022 17:55 | Atualizado 30/08/2022 18:51

O jovem é acusado de aplicar um golpe contra o Hotel Nacional, em São Conrado, na Zona Sul do Rio. O influenciador e seu sócio haviam sido indiciados pela Polícia Civil no último dia 18, mas a denúncia do crime só foi realizada na sexta-feira (26). Este caso vinha sendo investigado desde 2021 na Delegacia de Atendimento ao Turista (Deat).

Vítimas do golpe contaram em depoimento que o influenciador pagou diárias no estabelecimento com cartões de crédito clonados ou roubados. Krupp e o sócio se passavam por agentes de viagem e vendiam hospedagens mais baratas do que os preços praticados pelo hotel.

Atualmente, Bruno Krupp está preso no Pronto Socorro Geral Dr. Hamilton Agostinho Vieira de Castro do Complexo Penitenciário de Bangu. Ele foi preso no dia 3 de agosto e desde então a sua defesa tenta a revogação da prisão , alegando problemas de saúde em decorrência do acidente de moto.