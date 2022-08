Suspeito foi encaminhado para a 12ª DP (Copacabana) - Reprodução/ Google Maps

Publicado 30/08/2022 17:37

Rio - Guardas municipais prenderam, na tarde desta terça-feira (30), um homem de 21 anos pelo furto do celular de uma mulher na Avenida Vieira Souto, esquina com a Rua Farme de Amoedo, em Ipanema, na Zona Sul do Rio.

Os agentes foram alertados pelo grito de socorro da vítima e, com apoio de policiais do programa Ipanema Presente, prenderam o suspeito na estação do Metrô General Osório. Durante a fuga, ele escondeu o celular em uma lanchonete.

Reconhecido pela vítima, o homem foi levado para a 12ª DP (Copacabana), onde o caso foi registrado. O celular foi devolvido para a mulher.