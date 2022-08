Rio registra 1.688 novos casos de covid-19 nas últimas 24h. - Reprodução

Publicado 30/08/2022 17:35

Rio- A Secretaria de Estado de Saúde (SES) registrou, nesta terça-feira (30), 1.688 novos casos nas últimas 24 horas e 24 mortes por covid-19. O estado tem um total de 2.491.389 casos confirmados e 75.438 óbitos desde o início da pandemia, decretada em março de 2020. A taxa de ocupação nas enfermarias está em 17%. Já a taxa de ocupação nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) é de 15%.

De acordo com a atualização, a taxa de letalidade está em 3,04%. A SES ressalta que o registro feito nas últimas 24 horas não significa que o caso tenha acontecido no mesmo período.

Duque de Caxias mantém campanhas de vacinação

A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, convoca a população para as seguintes campanhas de vacinação: Multivacinação, Poliomielite, covid-19 e Gripe Influenza. As campanhas acontecem nas unidades da rede municipal de saúde.

- Multivacinação e Poliomielite:

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite acontece até 09 de setembro, para crianças menores de cinco anos de idade, e Multivacinação para atualização da Caderneta de Vacinação da Criança e do Adolescente (Menores de 15 anos de idade). A meta para a campanha contra a poliomielite é de vacinar pelo menos 95% das crianças menores de 5 anos. Para multivacinação, a estratégia é atualizar a caderneta de vacinação das crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade, conforme situação vacinal encontrada, e de acordo com o Calendário Nacional de Vacinação.

Vacinas disponíveis da Multivacinação: - BCG contra tuberculose

- VIP contra Poliomielite por vírus 1, 2, 3; - VOP ( oral) contra Poliomielite por vírus 1, 2; - Pentavalente, contra a difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e haemophilus influenzae tipo b; - Hepatite B; - Rotavírus humano, contra gastroenterite por Rotavirus; - Pneumocócica 10, que protege da pneumonia meningite e otite; - Meningocócica C e ACWY, contra meningites; - Tríplice viral, que previne sarampo, caxumba e rubéola; - Varicela; - Vacina HPV, que evita tipos de câncer em jovens; - Hepatite A; - Febre amarela; - dT contra difteria e tétano; - DPT contra difteria, tétano e coqueluche; e - dTpa contra difteria, tétano e coqueluche em lactente precoce.

Para saber quais as unidades de saúde e horários da Campanha de Multivacinação e Poliomielite, acesse o link.

- Vacinação contra a covid-19:

* Terceira dose para adolescentes (12 a 17 anos): Para estar apto a essa etapa, é preciso que o adolescente tenha tomado a segunda dose no prazo de, pelo menos, quatro meses. As vacinas aplicadas podem ser apenas das fabricantes Pfizer ou Coronavac, de acordo com a disponibilidade nas unidades de saúde.

* Segunda Dose de Reforço (Quarta Dose): A vacinação com a segunda dose de reforço (quarta dose) foi ampliada para todas as pessoas com 18 anos ou mais e trabalhadores da saúde, que tenham completado quatro meses da aplicação da terceira dose.

* Vacinação infantil: Primeira dose para o público infantil, de 05 a 11 anos.

* Adolescentes e adultos: O município segue com a vacinação de todas as doses para adolescentes e adultos (pessoas acima de 12 anos), das doses de reforço da Janssen (para quem já completou dois meses ou mais da primeira dose) e 4 meses da segunda dose.

* Gestantes, Puérperas e Lactantes: Para esses grupos, a SMS está disponibilizando a primeira, segunda e terceira (para quem completou 4 meses da segunda dose), no Centro Municipal de Saúde (CMSDC) e no CRAESM de Xerém. As Gestantes e Puérperas devem apresentar o laudo médico do obstetra.

A SMS reforça que, para todos os grupos, é obrigatório a apresentação do cartão de vacinação e documento de identificação com CPF e foto.

- Gripe Influenza:

A vacinação contra a Gripe Influenza foi ampliada, podendo receber a imunização todas as pessoas a partir de 6 meses de idade, até o fim dos estoques. A Secretaria Municipal de Saúde informa que não há contraindicação para que a vacina da Covid-19 e da gripe sejam aplicadas no mesmo dia.

* A aplicação das vacinas da Covid-19 e Gripe Influenza acontecem nas seguintes unidades de saúde:

Segunda a sexta, das 8h às 16h e sábados, das 7h às 11h.

- UPH Campos Elíseos - UPH Equitativa - UPH Imbariê - UPH Pilar - UPH Saracuruna - UPH Xerém.

Segunda a Sexta-feira, das 8h às 16h:

- Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias (CMSDC) - Hospital Municipal Duque - Unidades da Rede de Atenção Básica (UBSs e ESFs)

- A vacinação contra a Covid-19 para crianças de 4 a 11 anos, acontece de segunda a sexta, das 13h às 16h, nas seguintes unidades de saúde:

- UPH Campos Elíseos - UPH Equitativa - UPH Imbariê - UPH Pilar - UPH Saracuruna - UPH Xerém - Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias (CMSDC)

Obs: Aos sábados, a vacinação infantil acontece, das 7h às 11h, nas seis UPHs do município.

* Crianças na faixa etária de 5 a 11 anos também podem receber a vacina da Covid-19, de segunda a sexta, das 13h às 16h, nas seguintes unidades:

- Hospital Municipal Duque

- Unidades da Rede de Atenção Primária (UBSs e ESFs)

Obrigatório a apresentação de cartão de vacinação e documento de identificação com CPF e foto. Atendimento exclusivo para pedestres.