Portal dos Procurados pede informações sobre os envolvidos na morte de Policial penal em Guaratiba - Divulgação / Portal dos Procurados

Publicado 30/08/2022 21:09 | Atualizado 30/08/2022 21:53

Rio - O Portal dos Procurados divulgou, nesta terça-feira (30), um cartaz para ajudar a obter informações que possam levar à identificação e prisão dos envolvidos na morte do policial penal Ronaldo Oliveira de Araújo, de 44 anos. Ele foi morto a tiros de manhã, dentro de uma oficina mecânica na Estrada do Magarça, em Guaratiba, na Zona Oeste

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 27º BPM (Santa Cruz) foi acionada para a ocorrência. No local, os policiais encontraram Ronaldo já morto, dentro do estabelecimento, e isolaram a área. Testemunhas disseram que o agente foi executado por dois criminosos que estavam em uma moto, que conseguiram fugir. A Delegacia de Homicídios da Capital fez perícia no local e as investigações estão em andamento para identificar a motivação e os autores do crime.

O policial atuava há 12 anos na Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). Com a morte do inspetor, sobe para 37 o número de Agentes de Segurança mortos em ações violentas na cidade do Rio de Janeiro em 2022, sendo 23 da Polícia Militar, cinco da Polícia Civil, quatro da Marinha do Brasil (Mb), dois da Polícia Penal, um do Departamento Geral de Ações Socioeducativas, um da Guarda Municipal do Rio e um da Força Aérea Brasileira.

O velório acontece nesta quarta-feira (31), a partir das 11h, na capela 5 do Jardim da Saudade, em Paciência, na Zona Oeste. Já o sepultamento será às 13h30.

O Disque Denúncia recebe informações sobre a localização de envolvidos na morte de Agentes de Segurança, nos seguintes canais de atendimento:

-Telefones: (21) 2253-1177 e 0300-253-1177

-Aplicativo: "Disque Denúncia RJ"

-WhatsApp do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

-Facebook (inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

-Twitter (mensagens): https://twitter.com/PProcurados

-Site Portal dos Procurados (em “Denuncie”): procurados.org.br/contato.

O anonimato é garantido em todas as plataformas digitais.