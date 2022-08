Um telefone celular, uma impressora e R$ 312 reais em espécie foram apreendidos na ação - Divulgação

Publicado 30/08/2022 21:48 | Atualizado 30/08/2022 21:51

Rio - Policiais do 27º BPM (Santa Cruz) fecharam, na manhã desta terça-feira (30), uma banca de jogo do bicho na Rua Dom Pedro, em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio. Os PMs chegaram ao local após receber um informe do Disque Denúncia.

Na ação, que teve como objetivo coibir a prática do jogo de azar, os militares apreenderam um celular, uma impressora e R$ 312 em espécie. O material apreendido e um apontador de 26 anos, foram encaminhados para 36ª DP (Santa Cruz), onde o caso foi registrado.

O Disque Denúncia informou que recebe informações sobre a localização jogos de azar nos seguintes canais de atendimento:

Telefones: (21) 2253 1177

0300-253-1177

APP "Disque Denúncia RJ"