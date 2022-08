Rio de Janeiro

Justiça aceita denúncia e Bruno Krupp vira réu por estelionato

Modelo também responde judicialmente pela morte do adolescente João Gabriel Cardim Guimarães, de 16 anos, no dia 30 de julho, na Zona Oeste do Rio

Publicado 30/08/2022 17:55 | Atualizado há 3 minutos