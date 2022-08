Homem é preso com notas falsas na Zona Oeste - Divulgação/ Polícia Federal

Homem é preso com notas falsas na Zona OesteDivulgação/ Polícia Federal

Publicado 30/08/2022 18:30 | Atualizado 30/08/2022 18:40

Rio - A Polícia Federal prendeu em flagrante, na tarde desta terça-feira (30), um homem de 33 anos no momento em que ele recebia uma encomenda de R$ 1 mil em notas falsas em uma agência dos Correios, no bairro Santa Cruz, Zona Oeste do Rio.



O criminoso, que não teve o nome divulgado, iria receber 20 notas falsas de R$ 50. Com ele, também foi apreendido um celular. Todo o material será submetido à perícia técnica criminal.



O preso foi conduzido à Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários (Delefaz), na Superintendência da PF no Rio de Janeiro, para formalização da prisão e, posteriormente, ao sistema prisional, onde ficará à disposição da justiça.



O crime de moeda falsa está previsto no Art. 289 do Código Penal e sua pena pode chegar até 12 anos de prisão.