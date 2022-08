Patrick Ricciati foi preso em ação conjunta da Polícia Civil e do Ipanema Presente - Reprodução

Publicado 30/08/2022 17:46 | Atualizado 30/08/2022 17:56

Rio - Um falso entregador, identificado como Patrick Ricciati Andrade da Silva, de 24 anos, foi preso em flagrante por estelionato na tarde desta segunda-feira (29) na Rua Visconde de Pirajá, em Ipanema, Zona Sul do Rio. Ele é suspeito de aplicar o "golpe do presente" no valor de R$ 15 mil a uma moradora da Rua General Osório, no mesmo bairro.

Patrick se apresentou como motoboy e disse ter encomenda de uma cesta de chocolate para entregar, que seria de um presente de aniversário. Ele alegou, porém, que faltava o pagamento da taxa de entrega do pedido, no valor de R$ 7, não podendo ser quitada em dinheiro. Com isso, a mulher passou o cartão de crédito em uma das máquinas, mas o valor debitado foi de R$ 15 mil.

"O criminoso veio de São Paulo, onde tem três passagens. Segundo ele, esse golpe está muito 'batido' por lá, então ele veio para o Rio. Ele chegou na casa da vítima dizendo que tinha um presente para entregar. Era aniversário da vítima, então ela acreditou. Ela não percebeu, mas como o valor era alto, o banco enviou um alerta", explicou a delegada Daniela Terra, titular da 14ª DP (Ipanema).

A mulher só percebeu o golpe depois que o suspeito tinha ido embora. Ela foi até a base do Ipanema Presente e passou as características do falso entregador. Após as buscas, os agentes localizaram Patrick na Rua Visconde de Pirajá. Ele foi conduzido e autuado em flagrante na 14ª DP (Leblon). Em São Paulo, ele tinha anotações por furto, estelionato e alteração de veículo automotor.

"Ele participava de um grupo de Whatsapp, onde as pessoas davam informações. Vamos continuar investigando para saber como eles conseguem essas informações. Já sabemos que alguns desses dados podem ser comprados pela internet, no mercado negro. Pode ser isso ou também pode ser que a pessoa peça muito delivery, então o criminoso sabe o dia a dia da vítima. Estou inclinada a achar que são dados da internet. A investigação vai prosseguir", disse Daniela.

A delegada alerta ainda para importância de verificar o valor lançado pelo entregador, além de desconfiar desses presentes fáceis. Também é importante pedir a via da nota fiscal para observar o preço.