Rock In Rio deve receber até 700 mil pessoas - Wallace Barbosa/AgNews

Rock In Rio deve receber até 700 mil pessoasWallace Barbosa/AgNews

Publicado 30/08/2022 19:48 | Atualizado 30/08/2022 19:51

Rio - O Rock In Rio não tem mais ingressos à venda oficialmente, mas muita gente segue tentando comprar entradas para os dias do festival. A procura elevada, contudo, tem sido um prato cheio para a prática de golpes contra os interessados nos bilhetes para os sete dias do festival, que acontece no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.



"Esse perfil tá anunciando ingresso para o Rock In Rio, mas é golpe. Essa identidade é falsa e ela já deu esse golpe em outros eventos", alerta um usuário no Twitter, sobre uma conta que estaria vendendo ingressos para os dias do festival.



As entradas para os sete dias do evento estão esgotadas, quase que em sua maioria, desde abril deste ano. Desse total, 200 mil ingressos foram vendidas já em setembro do ano passado. "Tentei comprar de todo jeito, mas não deu. Tive que me arriscar comprando na internet e deu no que deu. Acabei de cair num golpe", compartilhou outro usuário da rede social.

Golpe em turistas

Os golpistas costumam prometer ingressos por preços abaixo do cobrado oficialmente e dão até garantias na hora do repasse. Em um dos casos, a influenciadora Juliana Santana, de 29 anos, moradora de São Paulo, reclama de ter sido enganada junto com outras 15 pessoas.



"Tudo começou quando uma amiga, que eu super confio, me mandou mensagem toda feliz falando que conseguiu um esquema pra gente ir em 3 dias do RiR, com hospedagem e translado pago. Um amigo dela trabalhava em um agência que prestava serviço pro evento e tinha conseguido pra gente", explicou.

Segundo o relato dela, o responsável pela promessa dos ingressos falso se passava por funcionário de uma agência de relações públicas e publicidade. A empresa supostamente prestaria serviços para o festival e, por isso, ele teria direito a entradas que eram comercializadas.



O que poderia ser uma ótima oportunidade, com ingressos de três dias de festa por R$ 165, se transformou em um grande pesadelo para a vítima. Até pacote com hospedagem e passagens aéreas o golpista teria oferecido para um grupo de cerca de 15 pessoas, todas de São Paulo.

"Essa pessoa se passou por amigo nosso. Se aproximou da gente a cerca de uns três quatro meses, estava sempre no meio (...). Ganhou nossa confiança, frequentou a minha casa, dormiu na minha casa quando precisou. A gente achava que podia confiar. Até porque nos foi apresentado por amigos de confiança, mas essa pessoa nos enganou", disse Basílio Ludovico, que foi uma das vítimas do golpe.



O caso repercutiu no Twitter, com mais de 8 mil compartilhamentos na rede social. Algumas das vítimas chegou a depositar R$ 800 reais na conta do estelionatário, que sumiu com o dinheiro das vítimas.

ALERTA DE GOLPISTA!



A gente sabe que tem muito golpista vendendo ingresso do Rock in Rio por aí, mas esse golpe foi elaborado há mais de um ano, e uma rede inteira de pessoas da publicidade/comunicação caiu nele.



Segue o fio exposed do estelionatário Douglas Soares de Jesus. — GRANDE SAFADA (@baddiesantana) August 30, 2022

Como evitar?

De acordo com o Rock In Rio, o repasse de entradas adquiridas dos dias do festival é feito 100% online e apenas quem comprou o ingresso pode fazer essa transferência. A dona ou dono do bilhete deve baixar não deve baixar o ingresso, mas sim escolher a opção transferir no site onde foi feito a compra. A pessoa que for receber a entrada, deve aceitar o repasse dentro de 24h. Sendo assim, ninguém poderá vender revender entradas no dia do evento.

Separamos algumas dicas que podem ajudar quem não conseguiu comprar e ainda pretende ir ao festival no Parque Olímpico:

- O acesso ao Rock In Rio neste ano será feito apenas por meios digitais, então o portador do ingresso tem que ter o aplicativo Carteira do Google instalado no seu celular para o evento. Esse aplicativo deve estar instalado antes mesmo de comprar o ingresso de terceiros.

- O festival não irá aceitar capturas de tela do ingresso

- O comprador precisará informar o seu e-mail ao vendedor, que será pedido durante o processo de transferência

- Esse e-mail também deve ser o utilizado pelo comprador em cadastro no site ingresso.com, onde foram comercializados os ingressos do festival

- No seu cadastro, clique na aba Rock In Rio. Se tudo tiver sido feito corretamente pelo vendedor, você verá o ingresso enviado e poderá Aceitar ou Recusar;

- Apenas com um código passado pelo vendedor, essa aba de aceite será liberada. Nela, serão solicitadas algumas informações obrigatórias para que a transferência seja concluída

- Após isso, o ingresso estará na sua conta e já poderá ser baixado. Ele só pode ser baixado uma vez