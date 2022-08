Drogas foram adquiridas na comunidade Parque União, no Complexo da Maré - Divulgação

Drogas foram adquiridas na comunidade Parque União, no Complexo da MaréDivulgação

Publicado 30/08/2022 17:53 | Atualizado 30/08/2022 17:56

Rio – Policiais militares do programa Segurança Presente prenderam, nesta segunda-feira (29), uma mulher por tráfico de drogas na rodovia RJ-127, em Paracambi. Segundo as investigações, as drogas foram adquiridas na comunidade Parque União, no Complexo da Maré. Sua identidade não foi relevada.

De acordo com os agentes, ao ser revistada, foram encontrados dois tablets de maconha embalados com reprodução de notas indicando valores de R$ 50,00 e R$ 200,00. No material apreendido, foram encontradas escritas: "padrão FIFA", “gestão inteligente” e “a braba”.

A criminosa foi encaminhada para à 51ª DP (Paracambi) e posteriormente para a 52ª DP (Central de Flagrantes).