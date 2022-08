Medida segue para o governador Cláudio Castro, que tem até 15 dias úteis para sancioná-la ou vetá-la - Divulgação/ Thiago Lontra

Medida segue para o governador Cláudio Castro, que tem até 15 dias úteis para sancioná-la ou vetá-laDivulgação/ Thiago Lontra

Publicado 30/08/2022 21:23 | Atualizado 30/08/2022 21:58

Rio- A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, em segunda discussão, nesta terça-feira (30), o Projeto de Lei que autoriza o Governo do Estado a incorporar componentes remanescentes do Corpo de Bombeiros do município ao quadro da Polícia Militar , respeitando postos e graduações. A medida segue para o governador Cláudio Castro, que tem até 15 dias úteis para sancioná-la ou vetá-la.