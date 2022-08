Bruno Krupp está preso por atropelar e matar o adolescente João Gabriel Cardim - Reprodução / Rede Social

Rio - O Ministério Público do Rio (MPRJ) denunciou o modelo Bruno Krupp por estelionato, por aplicar um golpe contra o Hotel Nacional, em São Conrado, na Zona Sul do Rio. O influenciador e seu sócio haviam sido indiciados pela Polícia Civil no último dia 18, mas a denúncia do crime só foi realizada na sexta-feira (26), mesma ocasião em que o Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) o tornou réu por atropelar e matar o adolescente João Gabriel Cardim Guimarães , de 16 anos, em 30 de julho, na Barra da Tijuca, Zona Oeste.

De acordo com a delegada titular da Delegacia de Atendimento ao Turista (DEAT), Patrícia Alemany, o caso vinha sendo investigado desde 2021, quando o influenciador pagou diárias no estabelecimento com cartões de crédito clonados ou roubados. Krupp e o sócio se passavam por agentes de viagem e vendiam hospedagens mais baratas do que os preços praticados pelo hotel.

Ao realizar as vendas, eles as pagavam usando cartões de terceiros, que não reconheciam a compra e impediam que o valor fosse repassado ao estabelecimento. O prejuízo estimado é de mais de R$ 400 mil. "Essa pessoa que comprava (a diária) era ludiabriada, porque ele apresentava o voucher do hotel, mesmo, direitinho. Só que na hora de faturar, o cartão dizia que não pode ser faturado porque a pessoa reclamou que não existe essa compra. E assim eles iam fazendo. O montante (do prejuízo) que a gente apurou, até então, foi de R$ 428 mil", explicou Alemany.

Ainda segundo a titular, além do indiciamento, também foi pedida a prisão preventiva de Krupp por conta da condutada criminosa do influenciador e para garantir a ordem pública. Entretanto, na denúncia feita pelo MPRJ, o juiz opnou por uma medida diversa. Segundo a Justiça do Rio, ainda não há decisão sobre o caso. O modelo está preso desde o dia 3 de agosto pela morte de João Gabriel na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), no Complexo de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste.

Procurado, o Hotel Nacional informou que não tem nada a declarar sobre o fato e que "os casos que envolvem notícias de suposta prática de crime são formalizados junto aos órgãos responsáveis pela apuração e esclarecimento dos mesmos". A reportagem do Dia tenta contato com a defesa de Bruno Krupp.