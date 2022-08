Bruno Krupp pilotava uma motocicleta em alta velocidade quando atropelou e matou o adolescente João Gabriel - Rede Social

Publicado 03/08/2022 09:39 | Atualizado 03/08/2022 15:05

Rio- O influenciador Bruno Krupp , 25 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira (3) pela morte do adolescente de 16 anos, João Gabriel Cardim Guimarães, no último sábado (30), na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. A Justiça do Rio já havia expedido um mandado de prisão preventiva contra ele.

Segundo a Polícia Civil, ele foi encontrado em Hospital Marcos Moraes, no Méier, na Zona Norte do Rio, apesar de ter recebido alta do Hospital Lourenço Jorge, na Barra, no último domingo (31). O caso está sendo investigado pela 16ªDP (Barra).

De acordo com a juíza Maria Izabel Peranti, que decretou a prisão, ele deve responder pelo crime de homicídio doloso eventual no trânsito, quando assume o risco de matar. Na decisão, a magistrada explica que há indícios suficientes para submeter Bruno ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

O modelo não possui carteira de habilitação (CNH) e dirigia uma motocicleta sem placa na Avenida Lúcio Costa, altura do posto 3, na Barra da Tijuca, quando atropelou a vítima - o impacto foi tão grande que o jovem teve a perna amputada. Um vídeo da câmera de segurança do local do acidente mostrou o momento em que Bruno Krupp passou em alta velocidade ao atropelar o adolescente.

De acordo com uma testemunha que prestou depoimento na 16ªDP (Barra), o modelo estava a mais de 150km/h, em uma via em que a velocidade permitida é de 60km/h.

Imagens de segurança mostram o momento em que Bruno Krupp passa com a moto em alta velocidade.



Crédito: Vídeo/ Divulgação pic.twitter.com/I5LpYtISea — Jornal O Dia (@jornalodia) August 2, 2022

João Gabriel foi socorrido em estado grave e o influenciador com algumas escoriações. Ambos foram encaminhados ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra.



A direção da unidade informou, nesta terça (2), que a vítima chegou a ser levada para o centro cirúrgico, mas não resistiu e faleceu pouco tempo depois. Já o influenciador foi atendido e deixou a unidade no domingo (31).

A mãe da vítima ainda não havia prestado depoimento até a manhã desta quarta (3). De acordo com a juíza, ela prestará declarações em um momento propício, uma vez que até agora não apresenta mínimas condições psicológicas para depor, pois ela estava no local do acidente que matou o filho, João Gabriel.

Três dias antes do acidente, Bruno foi parado em uma blitz da Lei Seca, sem habilitação, e com a mesma motocicleta sem placa e, mais, se recusou a fazer o teste do bafômetro. Apesar de estar sem identificação, no Dentran, o veículo pertence ao modelo. O Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) relembrou este episódio e reforçou que não foi suficiente para o modelo rever suas atitudes, o levando a cometer mais uma conduta ilegal, desta vez, fatal.

O delegado Antenor Lopes, diretor do Departamento-Geral da Polícia Civil do Rio, informou ao 'G1' que Bruno ficou surpreso com a notícia da prisão, e que ele ainda passará por um cirurgia no hospital antes de receber alta médica. O modelo está sob custódia.



"Ele está internado e irá aguardar o término da investigação hospitalizado. Após receber alta, ele deve ser transferido para o presídio de Bangu. O crime de homicídio doloso eventual no trânsito pode ter pena de até 20 anos de conclusão", disse.

Procurada, a unidade de saúde informou que a família do paciente não autorizou a liberação do boletim médico.

Estupro e estelionato



Bruno também é acusado por



Já em abril de 2021, foi registrada na 15ª DP (Gávea), uma acusação de estelionato contra Bruno. Em depoimento, a gerente do Hotel Nacional afirmou que Krupp oferecia diárias mais baratas do que no site do estabelecimento e, para que a compra fosse efetuada, os clientes deveriam transferir o dinheiro para uma conta divulgada pelo modelo. Krupp então realizava o pagamento das reservas com cartões clonados. Ainda segundo a gerente do local, o prejuízo foi estimado em R$ 428 mil e Bruno teria conseguido sair do Hotel antes do estabelecimento detectar as fraudes.



Em comunicado nas redes sociais, a assessoria de Bruno Krupp informou que não conseguiu contato com o modelo, familiares ou pessoas próximas. Bruno também é acusado por estupro e estelionato . Em julho deste ano, uma mulher de 21 anos registrou uma queixa de estupro contra Bruno na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá. De acordo com a ocorrência, a mulher foi encaminhada para o IML. Krupp nega as acusações.Já em abril de 2021, foi registrada na 15ª DP (Gávea), uma acusação de estelionato contra Bruno. Em depoimento, a gerente do Hotel Nacional afirmou que Krupp oferecia diárias mais baratas do que no site do estabelecimento e, para que a compra fosse efetuada, os clientes deveriam transferir o dinheiro para uma conta divulgada pelo modelo. Krupp então realizava o pagamento das reservas com cartões clonados. Ainda segundo a gerente do local, o prejuízo foi estimado em R$ 428 mil e Bruno teria conseguido sair do Hotel antes do estabelecimento detectar as fraudes.Em comunicado nas redes sociais, a assessoria de Bruno Krupp informou que não conseguiu contato com o modelo, familiares ou pessoas próximas.

Filho único



João Gabriel era filho único. Nas redes sociais o tio, Demetrius Venceslau, publicou um texto lamentando a perda, mas logo após a repercussão restringiu a conta apenas seguidores.