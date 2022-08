Além do acidente, Bruno Krupp é investigado pelos crimes de estelionato e estupro - Foto: Rede Social

Além do acidente, Bruno Krupp é investigado pelos crimes de estelionato e estuproFoto: Rede Social

Publicado 02/08/2022 21:08 | Atualizado 02/08/2022 21:15

Rio- O influenciador e modelo Bruno Krupp, investigado pelo atropelamento e morte de um adolescente de 16 anos no último sábado (30) , na Avenida Lúcio Costa, altura do posto 3, na Barra da Tijuca, também responde a inquéritos pelos crimes de estupro e estelionato.

Em julho deste ano, uma mulher de 21 anos registrou uma queixa de estupro contra Bruno na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá. Em depoimento, ela afirmou que estava na casa de Krupp quando os dois tiveram uma relação sem consentimento. A jovem relatou ainda que, apesar de ter consumido bebida alcóolica, não estava vulnerável e pediu para que Bruno parasse com o ato sexual, o que não foi feito. De acordo com a ocorrência, a mulher foi encaminhada para o IML. Krupp nega as acusações.

Já em abril de 2021, foi registrada na 15ª DP (Gávea), uma acusação de estelionato contra Bruno. Em depoimento, a gerente do Hotel Nacional afirmou que Krupp oferecia diárias mais baratas do que no site do estabelecimento e, para que a compra fosse efetuada, os clientes deveriam transferir o dinheiro para uma conta divulgada pelo modelo. Krupp então realizava o pagamento das reservas com cartões clonados. Ainda segundo a gerente do local, o prejuízo foi estimado em R$ 428 mil e Bruno teria conseguido sair do Hotel antes do estabelecimento detectar as fraudes.

Sobre o acidente

Um vídeo da câmera de segurança do local do acidente mostrou o momento em que Bruno Krupp passou em alta velocidade ao atropelar o adolescente de 16 anos. João Gabriel Cardim Guimarães teve a perna amputada, passou por uma cirurgia, mas não resistiu.

Imagens de segurança mostram o momento em que Bruno Krupp passa com a moto em alta velocidade.#ODia



Crédito: Vídeo/ Divulgação pic.twitter.com/I5LpYtISea — Jornal O Dia (@jornalodia) August 2, 2022

De acordo com as investigações, o condutor não possui carteira de habilitação (CNH) e a moto estava sem placa. Em comunicado nas redes sociais, a assessoria de Bruno Krupp informou que não conseguiu contato com o modelo, familiares ou pessoas próximas. Não conseguimos contato com a defesa do influenciador.