Polícia Rodoviária Federal apreende 300 quilos de maconhaReprodução / Polícia Rodoviária Federal

Publicado 02/08/2022 19:11 | Atualizado 02/08/2022 19:37

Rio - Um homem foi preso, nesta terça-feira (2), com cerca de 300 quilos de maconha em um veículo abordado pela Polícia Rodoviária Federal no KM 166 da Rodovia Presidente Dutra, altura da Pavuna.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal, 19 embalagens da droga foram encontradas no banco traseiro e na mala do carro.



O preso, que não teve a identificação divulgada, afirmou que a maconha havia saído de São Paulo e seria entregue em uma lanchonete da Avenida Brasil. O homem disse aos policiais que receberia 10 mil reais pelo transporte da droga.





O entorpecente apreendido e o detido foram encaminhados à Polícia Civil.