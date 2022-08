Agentes do Segurança Presente de Itaboraí prendem estelionatário na Região Metropolitana do Rio - Divulgação

Publicado 02/08/2022 18:34

Rio - Agentes da Operação Itaboraí Presente prenderam, na manhã desta segunda-feira (1), um estelionatário que se passava por motorista de aplicativo, alugava os veículos e depois vendia para ferros-velhos. Ele foi localizado na Rua Doutor Mendonça Sobrinho, em Itaboraí, Região Metropolitana do Rio. O preso, que não teve o nome divulgado, possui dez anotações criminais, a maioria por estelionato. Entre as vítimas estão a própria mãe e o irmão.



A equipe recebeu uma denúncia de que o suspeito estaria em um estabelecimento comercial próximo à base da Operação Presente. No local, encontraram o estelionatário, que não ofereceu resistência à prisão.

Conforme apurado pela Polícia Civil, os crimes aconteciam em diversos municípios do Rio de Janeiro, como São Gonçalo, Itaboraí e a capital. O criminoso foi encaminhado à 74ª DP (Alcântara) junto com quatro vítimas. Ele já está à disposição da Justiça do Rio.