Tapetes vão da entrada até o altar da Catedral Metropolitana, na Avenida ChileSandro Vox

Publicado 02/08/2022 18:28

Rio - Pessoas em situação de rua terão acesso a serviços de atenção básica, documentação e atendimento jurídico durante o Mutirão PopRuaJud, que acontecerá da próxima quarta-feira (3) a sexta-feira (5), das 9h às 15h, na Catedral Metropolitana de São Sebastião.

Durante o evento promovido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), a população poderá solicitar benefícios previdenciários e parcelas como o Auxílio Brasil, FGTS e seguro-desemprego. Se o pedido for negado, o solicitante será encaminhado à Defensoria Pública da União, que também estará presente no mutirão, para propor ação, no mesmo dia, na Justiça Federal.

Já a Justiça Estadual estará presente para resolver questões de registro e de família. A Justiça do Trabalho colaborará com ações trabalhistas para pedir verbas rescisórias e a Justiça Eleitoral para orientar com dúvidas.

O evento ainda oferecerá alimentação e corte de cabelo, banho e assistência à saúde e odontológica às pessoas em situação de rua. Elas também poderão emitir documentos como certidão de nascimento, identidade, CPF e certificado reservista.