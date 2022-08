Organização Pan-Americana de Saúde alerta para o risco de novas ondas de covid - Reprodução

Publicado 02/08/2022 17:30

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) registrou, nesta terça-feira (2), 2.119 novos casos da covid-19 e 27 mortes pela doença nas últimas 24 horas. No total, desde o início da pandemia, em março de 2020, foram contabilizados 2.449.947 casos e 74.867 óbitos. A taxa de ocupação nas enfermarias está em 13%. Já a taxa de ocupação nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) é de 53%.

De acordo com a atualização, a taxa de letalidade está em 3,06%. O registro feito nas últimas 24 horas não significa que o caso tenha acontecido no mesmo período.

Rio tem 28 mil doses da AstraZeneca com validade até esta terça-feira

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio informou que tem cerca de 28 mil doses da AstraZeneca cuja validade é até esta terça-feira (2). O órgão afirmou que caso não consigam aplicar todas as doses até o vencimento, tem protocolos rígidos para coleta dos insumos nas unidades e o devido descarte seguindo as normas da Vigilância Sanitária e do Ministério da Saúde, evitando qualquer possibilidade de uso equivocado fora da validade.

Vale lembrar que no começo de abril, a diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, por unanimidade, a ampliação do prazo de validade de lotes já fabricados e distribuídos da vacina contra Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Com a decisão, a validade dos lotes passou de seis para nove meses.

Para evitar o desperdício, a SMS vem incentivando o comparecimento da população aos postos de vacinação. Na última quinta-feira (28),A Prefeitura autorizou a 4ª dose para todos com mais de 18 anos. Com isso, a secretaria estima que mais de 70 mil pessoas já compareceram aos postos.