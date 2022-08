Leonardo Pereira da Silva, o 'Russo', é preso em Madureira, na Zona Norte do Rio - Divulgação/ Disque Denúncia

Publicado 02/08/2022 17:07

Rio - Policiais do 9º BPM (Rocha Miranda) prenderam, na manhã desta terça-feira (2), em Madureira, na Zona Norte do Rio, o traficante Leonardo Pereira da Silva, conhecido como "Russo". O criminoso era considerado foragido da Justiça do Rio e também é apontado como integrante do tráfico de drogas na região de Belford Roxo e Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Segundo a Polícia Militar, agentes do Bairro Seguro Madureira tentaram abordar Leonardo, após agentes suspeitarem da atitude dele. "Russo" tentou fugir do cerco, mas logo foi capturado. Contra ele havia um mandado de prisão, expedido pela Vara De Execuções Penais (VEP), por tráfico de drogas.

Ele foi encaminhado para a 29ª DP (Madureira), onde foi cumprido o mandado de prisão. Leonardo será encaminhado ainda nesta terça-feira (2) para uma unidade prisional. Ele já está à disposição da Justiça do Rio.







Em todas as plataformas digitais, o anonimato é garantido.