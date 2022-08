Degase realiza projeto musical como ferramenta de transformação para jovens - Reprodução/ Google Maps

Publicado 02/08/2022 15:56

Rio- O Departamento Geral de Ações Socioeducativas do Estado do Rio de Janeiro (Degase), vinculado à Secretaria de Estado de Educação, inicia nesta terça-feira (02), o Projeto Som (Socialização Através Música) para os adolescentes que cumprem medida socioeducativa. As aulas vão acontecer três vezes por semana, nos Criaads de Bangu, Bonsucesso, Galeão, Ilha e Santa Cruz e vão ser ministradas pelo professor Luís Fernando da Silva Mattos.

O Projeto Som tem como objetivo utilizar a música enquanto instrumento de ensino e aprendizagem, estimular a interação social por meio da música, conhecer os instrumentos musicais e os diferentes sons que eles produzem.

O professor Luís Fernando comentou sobre a importância do programa. "O ser humano tem a música, naturalmente, inserida em suas vidas desde muito cedo, ela exerce um relevante papel na formação cultural das pessoas, por meio do repasse de ideias, informações e conceitos, servindo para o aprimoramento do aprendizado. Todos estes estímulos são facilitadores para que tenhamos maior resposta num processo de aprendizagem mais prazeroso, e por consequência, mais efetivo", disse.

Além da utilização de instrumentos musicais e canto, o programa também incluirá brincadeiras que envolvam músicas, ampliação da percepção auditiva por meio de sons distintos, atividade de reconhecimento sonoro, exploração dos sons feitos pelo corpo humano, e muito mais.

O diretor-geral do Degase, Victor Poubel, comentou sobre os benefícios que o projeto poderá trazer para os adolescentes. "Este projeto musical consiste em conhecimentos teóricos a outras atividades interativas e ainda é capaz de promover o estímulo de áreas específicas do cérebro, possibilitando o trabalho das emoções como a autoestima, que é tão importante para os socioeducandos saírem do Degase transformados e acreditando em si", contou.

O secretário de educação Alexandre Valle falou sobre o investimento na socioeducação. "Esperamos que essa experiência contribua para o enriquecimento e desenvolvimento humano e social de cada adolescente que participe. Acreditamos que a música realmente é mais uma ferramenta de ressocialização", ressaltou.