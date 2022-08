Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí investiga o caso - Reprodução / Google Maps

Publicado 02/08/2022 12:55

Rio - A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) investiga a morte de um homem dentro de um bar no último domingo (31), no bairro Jardim Califórnia, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio.

Segundo testemunhas, a vítima estava no estabalecimento, localizado na comunidade da Maloca, quando dois criminosos em uma motocicleta efetuaram diversos disparos. O homem foi socorrido e levado ao Pronto Socorro Central de São Gonçalo, mas já chegou na unidade de saúde sem vida. As informações são do portal São Gonçalo.

Em nota, a Polícia Civil informou que diligências estão em andamento para identificar o autor e esclarecer a motivação do crime.