Jessyca ficou gravemente ferida e perdeu um pedaço da orelha - Reprodução / Redes sociais

Jessyca ficou gravemente ferida e perdeu um pedaço da orelhaReprodução / Redes sociais

Publicado 02/08/2022 11:53

Rio - A Polícia Civil investiga mais um caso de agressão contra mulher no Rio. A designer Jessyca Lopes Garcia, de 29 anos, foi agredida brutalmente no último de semana, no Centro. De acordo com amigos da vítima, ela foi atacada com socos e golpes, com uma chave inglesa por Vinícius Tavares Lourenço, seu ex-marido, que não aceitava o fim do relacionamento.



Segundo informações do "Bom Dia Rio", da TV Globo, a mãe da vítima, uma idosa de 63 anos, também ficou machucada ao tentar ajudar a filha e impedir as agressões. Por conta da tentativa de femincídio, Jessyca teve um pedaço da orelha mutilada e ferimentos na cabeça.