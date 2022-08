15 novas vans foram entregues para a limpeza de praças da cidade pela Comlurb - Marcelo Piu / Comlurb

15 novas vans foram entregues para a limpeza de praças da cidade pela ComlurbMarcelo Piu / Comlurb

Publicado 02/08/2022 11:39

Rio - A Prefeitura do Rio apresentou, nesta terça-feira (2), a nova frota de vans da Comlurb. Os 15 veículos são equipados com ferramentas que serão utilizadas no programa de revitalização de praças da cidade. Além das vans, também foram entregues outros equipamentos para reforço na limpeza, como um mini trator desenvolvido especialmente para atuar em comunidades.

"A Comlurb e o nosso time de garis sempre foram reconhecidos pela sua competência. O programa de revitalização de praças e esses novos equipamentos vão otimizar o tempo, aumentar a eficiência e entregar uma cidade ainda mais limpa e bem cuidada aos cariocas", disse o prefeito Eduardo Paes.

Até o fim de setembro, o programa de revitalização de praças vai contar com oito caminhões e mais dez vans. O objetivo da medida é que as equipes possam cheguar aos bairros com todo o equipamento necessário para realizar a manutenção de forma rápida e eficiente.

"Recebemos 15 vans para fazer o trabalho de manutenção de praças. Vamos aumentar muito nossa capacidade de atuação nesses espaços", celebrou o presidente da Comlurb, Flávio Lopes.

Novidade

No evento, também foi apresentado o mini trator que será usado na coleta de resíduos em comunidades, além de outros equipamentos como trator de praia para peneiramento, capinadeira e ceifadeira portátil.

"O mini trator foi elaborado especificamente para a Comlurb fazer a coleta de lixo em comunidades. Passamos as especificações para o fabricante, que fez um veículo bem menor que o normalmente utilizado e capaz de passar por ruas estreitas", completou o presidente da companhia.

O novo mini trator tem a capacidade de receber até 900 quilos exclusivamente de resíduos domiciliares. O protótipo ficará em teste em várias comunidades, começando pela Rocinha, nesta quinta-feira (4). No total, serão entregues 38 mini tratores até o fim deste ano.