Centro Cultural Light, na Região Central do Rio, onde será realizada a campanha - Divulgação

Publicado 02/08/2022 09:52 | Atualizado 02/08/2022 09:54

Rio - O Hemorio e a Light realizam nesta terça-feira (2) uma campanha de doação de sangue para melhorar o estoque da instituição, que no mês de julho teve uma queda no número de doações. A coleta vai acontecer no Centro Cultural Light, localizado na região central do Rio, e estará aberta não só para os colaboradores da empresa, mas também para o público externo, que está convidado a participar do evento.

De acordo com o Hemorio, até o último dia 21 de julho, eram 10% de bolsas a menos em relação ao mesmo período de 2021 e 20% de doações a menos na matriz, no Centro. "Esses números mostram a importância da doação de sangue. Na Light, incentivamos tanto os colaboradores quanto o público externo, que pode usar o nosso espaço, localizado no coração do Rio, para doar e ajudar o próximo", explica Francilene Jacinto, Superintendente de Gente e Cultura da Light.

Para fazer a diferença e salvar vidas, os doadores interessados poderão ir até o Centro Cultural Light, que fica na Avenida Marechal Floriano, 168, no Centro do Rio, das 10h às 15h do dia 2 de agosto. A região é acessível de ônibus, metrô, trem e VLT, sendo um local que atende, por exemplo, quem estiver próximo e quiser aproveitar o horário do almoço para doar. A iniciativa faz parte do programa de coletas externas do Hemorio.

Serviços e mais informações:

Onde doar:

Centro Cultural Light - Avenida Marechal Floriano, 168, Centro do Rio de Janeiro/RJ, das 10h às 15h.

Quem pode doar:

- Quem tem entre 16 e 69 anos, sendo menores de idade acompanhados por responsáveis. Adultos que estiverem com crianças menores de 12 anos não podem doar se estiverem somente com o menor;

- Estar com documento de identidade oficial com foto;

- Jovens com 16 e 17 anos só podem doar sangue com autorização dos pais ou responsáveis legais e ter um documento de identidade do responsável;

- Pesar 50 kg no mínimo;

- Estar em boas condições de saúde;

- Mulheres: podem fazer três doações de sangue por ano, sendo exigido o intervalo de três meses;

- Homens: podem fazer até quatro doações por ano, sendo exigido o intervalo de dois meses;

Quem não pode doar:

- Quem estiver gripado ou resfriado;

- Quem teve febre recente acima de 37 °C;

- Gestantes (apenas 90 dias após o parto normal e 180, cesárea);

- Lactantes;

- Quem fez tatuagens ou piercings há menos de seis meses (piercings orais e genitais impedem a doação enquanto eles estiverem no corpo);

- Anêmicos;

- Quem fez cirurgias recentes (checar o tempo exigido após cada cirurgia);

- Quem fez extração dentária em menos de 7 dias;

- Quem recebeu transfusão de sangue em menos de um ano;

- Recém-vacinados (checar o tempo exigido por cada vacina: CoronaVac, após 48h; AstraZeneca, Pfizer e Janssen: após 7 dias);

- Pacientes de Covid (até 10 dias após o desaparecimento dos sintomas);

- Usuários de alguns medicamentos, como analgésicos, anti-inflamatórios, anti-hipertensivos, antiparasitários, anorexígenos (checar a especificidade do remédio em uso);

- Quem teve hepatite após os 10 anos;

- Portadores de doenças e infecções transmissíveis pelo sangue, como sífilis, HIV, doença de Chagas.

- Usuários de drogas.

Preparação antes de doar:

- Não é necessário estar em jejum;

- Evite alimentos gordurosos quatro horas antes de você ir doar;

- Não ingira bebidas alcoólicas 12 horas antes da doação;

Para mais detalhes ou informações, o doador pode consultar as redes sociais do Hemorio (@hemorio) ou ligar para o Disque Sangue de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 7h às 17h, pelo número 0800 282 0708.