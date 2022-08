Operação policial no Morro da Gambá, na Zona Norte - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 02/08/2022 09:25 | Atualizado 02/08/2022 11:10

Rio- A Polícia Militar realiza operações em comunidades da Zona Norte do Rio, na manhã desta terça-feira (2). Dentre elas estão o Jacarezinho, Morro do Fubá, Engenho e Galinha e os Complexos do Lins e Chapadão.



No Jacarezinho, equipes do Batalhão de Ações com Cães (BAC), do Choque (BPChq) e de Operações Policiais Especiais (BOPE) atuam no local. Os agentes buscam armas, drogas e criminosos que atuam na área. O policiamento foi reforçado nos principais acessos da comunidade do Jacarezinho e Jacaré. A ação também conta com apoio de veículos blindados. Até o momento não há informações sobre prisões e apreensões.

A comunidade está ocupada pelas polícias civil e militar desde 19 de janeiro deste ano, com a inauguração do projeto Cidade Integrada, que visa a retomada de território em áreas sob domínio do tráfico e da milícia.

Morro do Fubá



No Morro do Fubá, equipes do Batalhão de Ações com Cães (BAC) e Operações Policiais Especiais (BOPE) atuam no local, com apoio do do 9ºBPM (Rocha Miranda). A comunidade vem sofrendo com intensos tiroteios desde o último final de semana. Neste domingo (31), moradores registraram pânico entre os bairros de Cascadura e Campinho. Nesta segunda (1), eles voltaram a relatar mais troca de tiros na região.

bala tá comendo de novo no morro do fuba meu deus... — (@22_caslu) August 1, 2022



Complexos do Chapadão e Lins



Policiais militares do 41ºBPM (Irajá), 27ºBPM (Santa Cruz), 40ºBPM (Campo Grande), 31ºBPM (Recreio) estão atuando na região do Complexo do Chapadão, entre os bairros de Costa Barros, Pavuna, Anchieta, Guadalupe e Ricardo de Albuquerque.