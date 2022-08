Exposição "Resíduos Enquadrados" estará no Galpão das Artes até o dia 10 de setembro - Divulgação

Exposição "Resíduos Enquadrados" estará no Galpão das Artes até o dia 10 de setembroDivulgação

Publicado 02/08/2022 09:01

Rio - O Galpão das Artes da Comlurb, na Gávea, Zona Sul do Rio, recebe até o dia 10 de setembro a exposição “Resíduos Enquadrados”. A mostra é formada por obras produzida com materiais encontrados no lixo e criadas pelo gari Oseias da Matta.

Na Comlurb há 17 anos, Oseias sempre gostou de arte, desde criança, e dedicava seu tempo livre para desenhar, pintar e fazer peças de barro. Mas a atenção para o reaproveitamento do lixo nas obras se deu depois que ele sofreu um acidente e ficou impossibilitado de trabalhar nas ruas, passando a integrar a equipe de serviços internos do próprio Galpão.

Nos fins de semana e feriados, ele aproveitava os materiais doados ou descartados na coleta seletiva para criar peças inusitadas, como um quadro de uma águia feito com penas formadas por pequenos retalhos de couro recortados, um autorretrato com tintas e barbante, todos com reaproveitamento de telas descartadas.

O Galpão das Artes fica na Avenida Padre Leonel Franca, s/n, na Gávea, debaixo do Viaduto Lagoa-Barra. A exposição pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h. A entrada é franca.