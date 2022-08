O suspeito foi preso em uma plataforma petrolífera na Bacia de Santos - Divulgação/PCERJ

O suspeito foi preso em uma plataforma petrolífera na Bacia de SantosDivulgação/PCERJ

Publicado 01/08/2022 19:54

Rio - O exame de corpo de delito, realizado nos filhos do homem suspeito de abuso sexual , comprovou o crime em uma das vítimas. A informação foi confirmada pelo delegado Bruno Ciniello, da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), responsável pelo caso.

Ciniello afirmou ainda que as diligências vão prosseguir para que seja feito, posteriormente, um indiciamento e encaminhamento para o Ministério Público para a denúncia e conversão em prisão preventiva, uma vez que foi cumprido contra o acusado um mandado de prisão temporária.

De acordo com relatos de testemunhas e depoimentos das vítimas, o homem se aproveitava da ausência da mãe dos filhos para praticar os abusos. No entanto, o último ato de violência foi flagrado pela mãe, que procurou a delegacia e formalizou a denúncia na última sexta-feira (29). No mesmo dia, peritos legistas do Instituto Médico Legal (IML) realizaram o exame de corpo de delito onde um deles resultou positivo para atos libidinosos diversos a conjunção carnal.

O preso coagia as crianças a não relatarem os abusos sofridos, sob ameaças de matar a mãe e a avó das vítimas. Durante as investigações, os agentes apreenderam duas cartas escritas por uma das vítimas, em que relatava alguns dos abusos sexuais praticados pelo pai e pedia desesperadamente por socorro.

Além disso, também foi apreendida uma bolsa contendo preservativos, remédios para disfunção erétil e lubrificantes íntimos que, segundo as vítimas, eram utilizados pelo pai durante a prática criminosa.