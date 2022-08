Estabelecimento clandestino foi encontrado após informações do setor de inteligência - Reprodução

Publicado 01/08/2022 19:34

Rio – Agentes do Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer), prenderam, nesta segunda-feira (1), um casal responsável por um ferro-velho clandestino próximo à estação do Engenho Novo por receptar materiais furtados da SuperVia.



De acordo com a Polícia Militar, após receber informações do setor de inteligência da corporação, os agentes foram verificar a existência do estabelecimento clandestino. Confirmada a informação, os policiais encontraram cabos de aterramento cortados e cigarros contrabandeados.



A ocorrência foi encaminhada à 25ª DP.