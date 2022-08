Ocorrência foi registrada na 4ª DP (Praça da República) - Divulgação

Publicado 01/08/2022 17:21 | Atualizado 01/08/2022 17:22

Rio - Uma mulher que não teve a identidade divulgada e que estava foragida da Justiça foi presa, na manhã desta segunda-feira (1), no Centro do Rio. De acordo com a polícia, a suspeita era procurada por conta de um homicídio.

Ainda segundo a PM, um levantamento feito pelo setor de inteligência apontou que a suspeita estaria nas imediações da Avenida Presidente Vargas, umas das mais movimentadas da região.

Em seguida, os policiais da 4ª DP (Praça da República) e agentes da UPP Providência efetuaram a prisão dela. A mulher foi encaminhada à 4ª DP (Praça da República), onde a ocorrência foi registrada.