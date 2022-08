Criminosos entram no carro, mas não conseguem dar partida e fogem sem levar o veículo - Reprodução / Redes sociais

Publicado 01/08/2022 17:11

Rio - Uma dupla de criminosos foi flagrada tentando roubar o carro de um motorista de aplicativo na tarde deste domingo (31) na Avenida Pastor Martin Luther King Jr, em Vicente de Carvalho, Zona Norte do Rio. Uma câmera instalada do veículo filmou a ação dos assaltantes que durou cerca de 30 segundos.

O vídeo mostra um carro branco fechando o motorista de aplicativo, que é obrigado a parar. Dois suspeitos correm em direção às vítimas, que descem do veículo e entregam objetos pessoais. A câmera interna filma a dupla tentando dar partida. Nesse momento, um terceiro criminoso armado é flagrado no lado de fora. Um som de sirene começa a tocar e assusta os assaltantes. Com isso, eles fogem do local sem levar o carro.

CONFIRA:

Um outro vídeo que circula nas redes sociais mostra um carro branco do mesmo modelo assaltando o veículo de uma família. As imagens teriam sido feitas poucos dias antes em Tomás Coelho, próximo de onde foi filmada a tentativa de roubo ao motorista de aplicativo.

A PM informou que não foi acionada para a ocorrência e o 41º BPM (Irajá) "permanece com patrulhamento ostensivo de rotina na região".