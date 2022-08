Dia aprazível na manhã desta segunda-feira (01), na Praça Mauá, região portuária do Rio de Janeiro - Vanessa Ataliba/ Agência O Dia

Publicado 01/08/2022 14:01 | Atualizado 01/08/2022 14:27

Rio - O Rio de Janeiro recebeu o mês de agosto de braços abertos, com céu com poucas nuvens e sol. Uma alegria para quem se despediu de julho em meio a um final de semana com ventania e tempo fechado. Segundo o Climatempo, a segunda-feira (1º) será mais quente do que o domingo (31): a máxima pode alcançar 28ºC, por volta das 14h, com a queda temperatura no decorrer da tarde e início da noite, podendo chegar a 14ºC. Não há risco de chuva.



Na terça-feira (2), o dia segue da mesma maneira. A manhã começará com um nevoeiro, com temperatura mínima de 16ºC, às 6h, e a máxima podendo chegar a 27ºC. Apesar do aumento de nuvens no decorrer da tarde, não há previsão de chuva. O tempo segue limpo e ensolarado até quinta-feira (4), onde os fluminenses poderão aproveitar o dia quente, com 32ºC.



Ainda segundo o Climatempo, o tempo mudará a partir de sexta (5), com pancadas de chuva a partir da tarde. A temperatura começa a cair novamente: a máxima será de 29ºC. O tempo segue dessa forma no sábado (6), com mínima de 15ºC, máxima de 24ºC e pancadas de chuva pela manhã. O céu também ficará coberto à tarde. À noite, o céu volta a ficar estrelado e com tempo firme, já que para o domingo (7) é esperado um dia de sol e sem chuva. A máxima no domingo será de 30ºC.

Rio tem o mês de julho mais quente desde 2014





Não é de se estranhar uma semana com temperaturas tão altas e céu aberto. A cidade do Rio registrou o mês de julho mais quente dos últimos nove anos , com a média do mês chegando a 31,3ºC. São 2,7ºC acima das médias dos anos anteriores, que costumavam marcar 28,6ºC.

Até as frentes frias diminuíram: “neste julho de 2022, tivemos três frentes frias que influenciaram o tempo na cidade do Rio. Porém, apenas a última, do dia 29, passou pelo continente, trazendo uma massa de ar frio e derrubando as temperaturas de forma mais significativa e por mais tempo. As duas primeiras (nos dias 13 e 18) foram mais oceânicas", explicou a meteorologista do Alerta Rio, Raquel Franco.