Temperaturas no mês de julho foram as mais altas desde 2014Agência O Dia/Sandro Vox

Publicado 01/08/2022 09:41 | Atualizado 01/08/2022 09:43

Rio - A cidade do Rio teve o mês de julho mais quente dos últimos nove anos. Segundo o Alerta Rio, sistema meteorológico da Prefeitura, a média de julho deste ano foi de 31,3°C, ficando 2,7ºC acima das médias de todos os anos anteriores, que é de 28,6°C. Desde 2014 esta medida começou a ser aferida.

Ainda de acordo com o Alerta Rio, a temperatura mais alta deste mês foi medida na Estação Irajá, com 37,1°C. A mesma temperatura já tinha sido verificada na Estação Guaratiba, em julho de 2015.

A segunda mais alta foi em 2016, na Estação Barra/Riocentro, quando os termômetros marcaram 36,7°C e a terceira, na Estação Santa Cruz, em 2020, com 36,6°C.

Neste ano, as frentes frias foram menores do que o esperado. Nem o frio que veio no decorrer da última semana auxiliou para que os termômetros tivessem queda no último mês.

"Neste julho de 2022, tivemos três frentes frias que influenciaram o tempo na cidade do Rio. Porém, apenas a última, do dia 29, passou pelo continente, trazendo uma massa de ar frio e derrubando as temperaturas de forma mais significativa e por mais tempo. As duas primeiras (nos dias 13 e 18) foram mais oceânicas", explicou a meteorologista do Alerta Rio, Raquel Franco.