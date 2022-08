Desde o ínicio da oeração, em 18 de julho, 700 motos já foram apreendidas - Arquivo / Vanessa Ataliba / Agência O Dia

Publicado 01/08/2022 08:34

Rio - O Detran.RJ, o Detro e as polícias Militar e Civil realizam, na manhã desta segunda-feira (1°), mais uma operação para coibir o uso de motos irregulares no estado. Desta vez, a ação acontece em Niterói, na Região Metropolitana.

Segundo o Detran.RJ, as operações, que tiveram início no último dia 18 de julho, já abordaram mais de 3.800 condutores, resultando na aplicação de mais de três mil multas e na remoção de cerca de 700 motos irregulares.

Na última ação, realizada no dia 25 de julho no Aterro do Flamengo , na Zona Sul, 135 motos foram abordadas, sendo que 50 estavam irregulares e 22 foram removidas. Além disso, um homem foi encaminhado à delegacia por utilizar uma moto com placa adulterada.