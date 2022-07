Força-tarefa realiza operação para apreender motos irregulares no Aterro do Flamengo - Vanessa Ataliba / Agência O Dia

Publicado 25/07/2022 08:13 | Atualizado 25/07/2022 11:01

Rio - Agentes do Detran.RJ, com apoio do Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro) e das polícias Civil e Militar, realizam, na manhã desta segunda-feira (25), uma nova operação para coibir a circulação de motocicletas irregulares no Aterro do Flamengo, na Zona Sul.

Segundo o Detran.RJ, até as 8h30, foram abordadas 90 motos, e 18 foram removidas. "O grande objetivo desta operação é acabar com essa prática de se andar com moto sem placa, placa encoberta ou com a placa ilegível", disse o coordenador da operação, Marcus Moreira.

Desde o último dia 18,a força-tarefa vem atuando no combate à circulação de motos sem placas na cidade. De acordo com a Secretaria de Estado de Governo, já foram abordados 2.127 condutores, com a aplicação de 1.718 multas e remoção de 377 motos irregulares.

De acordo com o Detran.RJ, nas ações também foram encaminhados 495 veículos aos postos do Detran para resolver irregularidades, 36 automóveis removidos e 23 CNHs recolhidas. Segundo o órgão, as principais infrações registradas foram falta de placas, falta de registro, lacre violado, placas em desacordo com a regulamentação, mau estado de conservação, falta de licenciamento, além da falta de CNH e alterações nos canos de descarga.

Os agentes do Detran.RJ atuam na fiscalização de trânsito, aplicando multas e demais penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O Detro, por sua vez, está disponibilizando os reboques que irão transportar os veículos apreendidos para dois pátios, localizados nos bairros do Engenho da Rainha e Vargem Grande. Os agentes do Detro também estão reprimindo o transporte clandestino durante as operações.