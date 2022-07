Material apreendido pelos agentes do 14º BPM (Bangu) - Divulgação

Material apreendido pelos agentes do 14º BPM (Bangu)Divulgação

Publicado 25/07/2022 19:53

Rio - Um suspeito não identificado foi baleado durante tiroteio entre traficantes e policiais do 14º BPM (Bangu) na tarde desta segunda-feira (25) próximo à comunidade da Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio. O ferido foi encaminhado ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, mas não há informações do seu estado de saúde. Drogas e armas foram apreendidas na ação.

De acordo com a PM, os agentes foram até às proximidades da comunidade para verificar uma possível instalação de barricada por um grupo de criminosos. Ao chegar no local, a equipe foi atacada a tiros e revidou. Após o tiroteio, um dos suspeitos foi encontrado ferido e na posse de uma pistola. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital.

Além da arma, os policiais também apreenderam um rádio comunicador e uma quantidade de drogas que ainda não foi contabilizada. A ocorrência segue em andamento.