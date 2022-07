Material apreendido pelos policiais do 16º BPM (Olaria) - Divulgação

Publicado 25/07/2022 19:14

Rio - Policiais militares fecharam um bingo clandestino na tarde desta segunda-feira (25) na Rua José Maurício, na Penha, Zona Norte do Rio. Um funcionário do local, que não teve a identificação revelada, foi preso. Além disso, mesas de jogos e máquinas caça-níqueis foram apreendida.

Os agentes do 16º BPM (Olaria) foram apurar uma possível atividade ilegal no local. Apenas um funcionário foi encontrado e preso em flagrante. O estabelecimento contava com três mesas de jogos e 10 máquinas caça-níqueis, que foram apreendidas.

A ocorrência foi registrada na 22ª DP (Penha).