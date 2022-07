Fuzil seria entregue no Morro do Salgueiro, na Tijuca, Zona Norte - Divulgação

Fuzil seria entregue no Morro do Salgueiro, na Tijuca, Zona NorteDivulgação

Publicado 25/07/2022 18:25

Rio - Uma mulher foi presa em flagrante tentando levar um fuzil escondido em baixo da roupa, na manhã desta segunda-feira (25), em Seropédica, na Baixada Fluminense do Rio. O armamento estava desmontado dentro do casaco da suspeita. Ela seguia em um carro, na Rod. Presidente Dutra, no sentido Rio, quando foi abordada pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Além dela, o homem que dirigia o veículo e um taxista também foram presos.

Arma estava presa às costas da mulher encoberta por casaco Divulgação

O fuzil tinha como destino a comunidade do Salgueiro, na Tijuca, Zona Norte da capital. O taxista seria responsável por fazer o trecho final da viagem e deixar o armamento dentro da comunidade. Segundo os agentes da PRF, durante a abordagem de rotina, os agentes suspeitaram do volume na roupa da mulher e também das contradições na fala do motorista e da passageira.

Os agentes, então, questionaram o que se tratava o volume e a mulher admitiu estar transportando um fuzil. A arma estava presa às costas da mulher, junto ao banco. Segundo ela, o armamento seria entregue a alguém que estaria esperando em um posto de gasolina no quilômetro 166 da Dutra, já no Rio.

A equipe decidiu ir até o local e encontrou um taxista que, ao ser abordado, admitiu estar aguardando o armamento e que ele seria levado para a comunidade do Salgueiro. Os três envolvidos, os veículos e o armamento foram encaminhados à Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (CORE-PCERJ).