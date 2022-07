Material apreendido pelos policias penais na Casa de Custódia Dalton Crespo de Castro, em Campos - Divulgação

Publicado 25/07/2022 16:54

Rio - Policiais penais apreenderam, na manhã desta segunda-feira (25), sete celulares, 14 gramas de um pó branco e cerca de 400 gramas de maconha em uma cela da Casa de Custódia Dalton Crespo de Castro, em Campos dos Goytacazes, na Região Norte do Rio.

Os agentes realizaram a revista após uma denúncia anônima que informou a localização do material ilícito. Um dos aparelhos foi encontrado na posse do detento Robson dos Santos, enquanto os outros estavam na área comum do presídio.

O material foi encaminhado para o registro de ocorrência na 146ª DP (Campos). Além disso, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) instaurou uma sindicância interna para apurar o caso.