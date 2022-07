Polícia Civil prende colombianos associados ao trafico de drogas do Rio de Janeiro - Divulgação/Sepol

Publicado 25/07/2022 15:42

Uma operação realizada por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), com apoio de policiais da 33ª DP (Realengo), cumpriram na tarde desta segunda-feira (25) três mandados de busca e apreensão em endereços vinculados a um grupo de colombianos responsáveis por empréstimos ilegais com dinheiro do tráfico de drogas.



De acordo com as investigações, Jesus Franceny Bedoya Giraldo, de 52 anos e Javier Bedoya Giraldo, de 49 anos, ex-integrantes do Cartel de Cáli, se associaram à maior facção criminosa do Rio de Janeiro e introduziram uma prática comum entre criminosos colombianos: emprestar dinheiro obtido com o tráfico de drogas com juros exorbitantes.

Veja vídeo com momento da prisão

"Aqui, no Rio, a agiotagem é uma atividade peculiar de grupo paramilitares, o que esses estrangeiros fizeram foi introduzir essa prática no narcotráfico, como é comum na Colômbia”, disse o delegado Marcus Amim, titular da DRE.



Os dois irmãos contavam ainda com o apoio dos compatriotas Cristian David Bedoya Carvajal, de 27 anos, Edwin Adolfo Osorio Betancurt, de 28, e Leidy Xiomara Hincapie Valencia, de 29. Todos eles foram presos em flagrante pelos crimes de associação criminosa e usura.



Na operação, os policiais encontraram farto material detalhando a distribuição do dinheiro bem como as cobranças. Também foi arrecadado em um dos locais quase R$ 50 mil em espécie.



"Com o material arrecadado, esperamos concluir as investigações em relação aos crimes de organização criminosa, extorsão e lavagem de dinheiro", afirmou Rodrigo Coelho, delegado assistente da DRE, responsável pela investigação.