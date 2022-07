Linha 157 volta a operar no trecho Castelo x Gávera-PUC, via Largo do Machado e Fonte da Saudade - Vanessa Ataliba/Agência O Dia

Rio - O drama dos passageiros de quatro linhas das zonas Sul, Norte e Oeste do Rio começa a ser aliviado, nesta segunda-feira (25), com a retomada do serviço de ônibus. A volta das quatro linhas faz parte de um pacote de 39 retornos previstos até o fim do mês de julho e que começou no início de junho.

De acordo com a Prefeitura do Rio, as linhas 893 (Jd. Palmares x Campo Grande), 865 (Pau Fonte x Taquara), 605 (Vila Isabel x Saens Peña) e 157 (Gávea x Castelo).

No fim da manhã desta segunda-feira, o movimento no ponto-final da linha 157 ainda era bem tranquilo, bem diferente do período pré-pandemia. Segundo comerciante que trabalha na região, a volta da loinha vai facilitar a chegada de alunos da Pontifícia Universidade Católica do Rio (PUC-Rio).

"É uma alternativa mais rápida para quem vem do Centro, principalmente para os alunos, que vem para a PUC. É bom para todo mundo que mora, trabalha ou estuda aqui e que volta a ter essa alternativa de transporte. Até para mim que sou comerciante", comentou um Éden Rodrigues, dono de quiosque em frente à PUC.

Marco Teles, fiscal da Auto Viação Tijuca, empresa responsável atualmente pela linha 157, explicou que os motoristas estão sendo orientados a parar nos pontos e explicar para os passageiros a volta da linha.

"Estamos parando, informando as pessoas porque muita gente até esqueceu da linha. É uma volta importante porque ela é uma linha que roda dentro da Zona Sul e roda também no Centro. É uma linha de acesso", disse Teles.

De acordo com ele, a 157 foi mais uma das linhas impactadas pela falta de passageiros que acomete o setor desde o início da pandemia, mas a retomada das atividades possibilita a volta do serviço.

"A pandemia trouxe essa situação toda para as empresas de ônibus. Muitas linhas deixaram de existir por conta dos custos que ficaram muito altos, mas hoje, graças a Deus, estamos voltando hoje aos poucos", contou.

Com as quatro novas linhas, a cidade atinge a marca de 39 percursos reestabelecidos desde o início de junho.

Confira a lista completa:

CONSÓRCIO SANTA CRUZ: 808 (Salim x Campo Grande); 741 (Sulacap x Bangu); 743 (Sulacap x Bangu); 870 (Sepetiba X Santa Cruz); 871 (Pingo d`Água x Estação Cesarão III - Via Sepetiba); 822 (Campo Grande X Corcundinha); 849 (Campo Grande X Base Aérea de Santa Cruz); 845 (Cantagalo X Campo Grande), 892 (São Benedito X Santa Cruz), 851 (Campo Grande X Escola Amazonas), 388 (Cesarão x Candelária) e 893 (Jardim Palmares x Campo Grande).

CONSÓRCIO INTERNORTE: 311 (Engenheiro Leal x Candelária); 685 SVB (Irajá x Méier); 922 (Tubiacanga X Fundão - Via Portuguesa); 925 (Rio Galeão X Bancários), 778 (Pavuna X Cascadura - Via Estrada de Botafogo), 665 SVA (Pavuna X Saens Peña), 349 (Rocha Miranda X Castelo), 669 (Pavuna x Méier) e 951 (Vicente de Carvalho x Vista Alegre).

CONSÓRCIO TRANSCARIOCA: 990 (Merck x Joatinga); 987 (Gardênia Azul x Pechincha); 881 (Alvorada X Taquara - Via Curicica e Camorim); 817 (Piabas X Terminal Recreio), 651 (Méier X Cascadura), 652 (Méier X Cascadura) 831 (Colônia x Taquara) e 865 (Pau da Fonte x Taquara).

CONSÓRCIO INTERSUL: 010 (Bairro de Fátima x Central); 435 (Grajaú x Gávea); 014 (Paula Matos X Castelo); 104 (São Conrado x Rodoviária), 201 (Santa Alexandrina X Castelo); 448 (Maracaí X São Conrado), 603 (Usina x Saens Peña), 626 (Saens Peña x Muda), 157 (Gávea-Castelo, via Fonte da Saudade), 605 (Vila Isabel x Saens Peña, via Maracanã).